Il Festival Verdi in buona parte al Parco Ducale

Nell'anno di Parma 2020 Capitale italiana della Cultura, anche il Festival Verdi è stato costretto a un'edizione, la 20/a, che la pandemia causata dal coronavirus ha obbligato a rivedere.

Presentata dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, e dalla direttrice del Teatro Regio, Anna Mara Meo, la manifestazione è stata anticipata, anche per motivi meteorologici, di una ventina di giorni con apertura l'11 e 13 settembre con l'esecuzione in forma di concerto del Macbeth interpretato dal baritono Ludovic Tezier.

Sul podio della Filarmonica Toscanini, il direttore artistico del Festival Verdi, Roberto Abbado. Nelle rispetto delle norme per la sicurezza di artisti e pubblico, buona parte del Festival si svolgerà nel Parco Ducale, dove si riuscirà ad accogliere un migliaio di spettatori. Roberto Abbado dirigerà anche la Messa da Requiem (18 e 20/9), due serate dedicate ai cento anni di Piero Farulli (violista del Quartetto Italiano e fondatore della Scuola di Fiesole) e alle vittime della pandemia.