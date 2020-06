Un centinaio di colombi custoditi in una voliera sono morti in un incendio scoppiato sabato pomeriggio in un terreno agricolo nelle campagne di Sasso Morelli, nel Bolognese. Le fiamme, spente dai Vigili del Fuoco, hanno distrutto una voliera di legno e ucciso gli oltre cento colombi da carne allevati dal proprietario del terreno, un uomo di 72 anni. Le cause all'origine del rogo sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.