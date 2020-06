E-R, altri 20 casi Covid e 4 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - Salgono di 20 unità - di cui 15 asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening regionale - i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: dall'inizio dell'epidemia il computo si attesta a quota 27.928. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.010, - 360.962 in totale - cui si aggiungono 3.001 test sierologici. Le nuove guarigioni - spiegano i dati della Regione - sono 62, per un totale di 21.467 mentre calano di 46 unità i casi attivi che a oggi sono 2.282. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 2.012, 39 in meno rispetto a ieri mentre sono 31 i pazienti in terapia intensiva, in calo di una unità rispetto a ieri. Da ieri a oggi si registrano 4 nuovi morti: due uomini e due donne. In tutto decessi sono arrivati a quota 4.179. Nel dettaglio 2 decessi si sono avuti nella provincia di Parma, 1 in quella di Bologna, 1 in quella di Forlì-Cesena, nel Cesenate. Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini.