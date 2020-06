Alpinista cade mentre arrampica, ferita e soccorsa

Una donna di 48 anni residente a Bagnara di Romagna (Ravenna), è rimasta coinvolta ieri in un incidente mentre arrampicava in località Rocchino di Cavrenno, comune di Firenzuola (Firenze). E' caduta per circa 15 metri e è tata trasportata all'ospedale Careggi di Firenze, in condizioni di media gravità.

Era salita per una via chiamata 'via delle More' e arrampicava da sola in autosicura. Durante la salita l'alpinista ha iniziato a fare una diagonale per intercettare un'altra via che l'avrebbe portata fino alla sommità, ma un vecchio chiodo ha ceduto ed è rovinosamente caduta, andandosi a fermare nella cengia sottostante. La centrale operativa del 118 di Firenze ha inviato sul posto l'eliambulanza provvista di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, servizio regionale Toscana, stazione di Monte Falterona e i Vigili del Fuoco. La paziente è stata raggiunta e recuperata, quindi posizionata su una barella e caricata in elicottero.