Nuovi 17 casi di positività al coronavirus

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Crescono di 17 unità rispetto a ieri - 11 in via asintomatica individuate dall'attività di screening regionale - i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: dall'inizio dell'epidemia sono i 27.894 i casi registrati.. Tra ieri e oggi sono stati effettuati 4.000 tamponi - la quota complessiva è di 351.146 - cui si aggiungono 2.301 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 109, per un totale di 21.307 mentre i casi attivi si attestano a quota 2.416, 96 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento a casa - spiega la Regione - sono complessivamente 2.125 , 68 in meno rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva 35,, 3 in meno rispetto a ieri. Sono invece 4 i nuovi decessi: un uomo e tre donne. Due persone sono morte in provincia di Piacenza, una in quella di Parma e una in qiuella di Bologna. Nessun decesso nelle province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.171.