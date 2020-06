Fase 3: una cornice per foto ricordo, riparte Via degli Dei

La Via degli Dei si prepara a riaprire e da qualche giorno nel centro del paese del Comune di Monzuno, sull'Appennino bolognese, è apparsa una cartolina un po' particolare: una cornice per i gruppi di persone che abbiano voglia di immortalare con una foto ricordo il loro passaggio. Da qui infatti passano ogni giorno decine di camminatori che percorrono la 'Via degli Dei' che permette di raggiungere a piedi Firenze partendo da Bologna a contatto con la natura dell'Appennino tosco-emiliano.

La piazzetta che ospita la cartolina si trova nel centro del paese dove i viandanti approfittano delle panchine e dei tavolini all'ombra per rifiatare prima di ripartire per la tappa successiva a Madonna dei Fornelli.

"Anche quest'anno, in collaborazione con il Cai (Club alpino italiano), è proseguita la valorizzazione dei nostri sentieri con la riqualificazione della cartellonistica e l'apertura di nuovi percorsi in mezzo al verde, per cercare di evitare per quanto possibile le strade con maggior traffico veicolare - spiega l'assessore comunale Stefano Battistini - il passaggio in centro resta però una tappa fondamentale, anche perché alla comunità fa piacere accogliere i turisti". A pochi giorni dall'installazione i primi camminatori hanno già approfittato della piazzetta per una sosta e una foto: dopo la fase acuta dell'emergenza Covid-19, infatti la stagione turistica 2020 ed in particolare la Via degli Dei si prepara a ripartire. (ANSA).