F1: Ferrari; Binotto, Sainz presto sarà campione del mondo

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Carlos Sainz "presto potrà diventare campione del mondo". Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto in un'intervista al giornale spagnolo Marca.

Il numero uno della rossa dice di Sainz, che dall'anno prossimo sarà compagno di squadra di Charles Leclerc nella scuderia di Maranello, che "è un giovane pilota e siamo una squadra giovane che sta cercando un lungo ciclo con piloti giovani ed esperti, il che è importante. È un gran lavoratore, intelligente e veloce e soprattutto capisce qual è lo spirito della Ferrari. Saremmo felici -aggiunge Binotto- se gareggiasse ai massimi livelli, come Charles, e aiutasse la Ferrari a raggiungere l'obiettivo globale che è il titolo dei costruttori. Penso che il primo anno sarà più complicato perché deve prima capire la macchina e la squadra, ecco perché non abbiamo firmato un contratto di un anno con lui, ma sono sicuro che è molto veloce, così finalmente può essere campione del mondo". (ANSA).