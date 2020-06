Cinema: si farà rassegna estiva in piazza Maggiore a Bologna

E' avviato il cantiere dell'ex parcheggio Giuriolo, futura sede dell'Archivio film della Cineteca di Bologna e del laboratorio di restauro cinematografico L'Immagine Ritrovata; è realtà la manifestazione 'Sotto le stelle del cinema', che porterà anche in questa difficile estate il cinema in piazza Maggiore; il festival 'Il Cinema Ritrovato' si farà, alla fine di agosto.

"Tre notizie per tornare a sorridere, parlando di cinema", commenta il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli. Tre 'sogni' che prendono forma grazie all'impegno e al sostegno del Comune di Bologna, come sottolinea l'assessore alla cultura Matteo Lepore.

L'ex parcheggio Giuriolo diventerà un nuovo polo, dedicato al patrimonio cinematografico e alla memoria cittadina, che non ha precedenti nel mondo - sottolinea la Cineteca - grazie alla trasformazione degli spazi nella nuova sede dell'Archivio film della Cineteca di Bologna (con un patrimonio di 80mila titoli filmici e fondi di immenso valore storico per il cinema italiano e mondiale e per la fotografia) e del laboratorio di restauro L'Immagine Ritrovata, considerato un punto di riferimento assoluto a livello internazionale.

Grazie al sostegno istituzionale del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna torneranno poi 'Sotto le stelle del Cinema' e 'Il Cinema Ritrovato'. Per il primo la Cineteca sta già lavorando alle diverse opzioni per la realizzazione delle proiezioni in massima sicurezza, ipotizzando un numero di mille spettatori a sera e disegnando un programma che copra un arco di tempo uguale a quello degli scorsi anni, con più di 50 serate, dal 4 luglio all'1 settembre. La 34/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato' si svolgerà dal 25 al 31 agosto, come ideale apice di 'Sotto le stelle del cinema'. (ANSA).