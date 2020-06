Binotto, Vettel alla Mercedes? sarei felice per lui

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Se Vettel trovasse un posto in Mercedes sarei molto felice per lui, sarebbe davvero": lo ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto in un'intervista al giornale spagnolo Marca, ammettendo che la decisione di separarsi dal pilota tedesco a partire dal 2021 non è stata facile "per molte ragioni. La Ferrari ama Sebastian come pilota e come persona, fa parte del nostro team, del nostro progetto, quindi non è stata una decisione facile". (ANSA).