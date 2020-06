Web marketing festival online sul futuro del post-Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Il ruolo dell'innovazione, ai tempi dell'emergenza Covid-19, e il suo impatto su imprese, cultura, istruzione e sport. Con una riflessione su questi temi si è aperto ieri, in diretta dal Palacongressi di Rimini, il 'Wmf Online - Edizione diffusa', il festival ibrido dedicato al futuro, alle evoluzioni tecnologiche, digitali e sociali.

Il programma della manifestazione, che si chiude domani, include talk, la partecipazione di più di 200 speaker e un mainstage in formato show televisivo per raccontare le sfide dei prossimi mesi. Per l'edizione 2020 è stato scelto il claim #WeMakeFuture, l'obiettivo è "valorizzare la formazione e il ruolo dell'innovazione, soprattutto in un contesto emergenziale, una prerogativa della nostra società - spiega Cosmano Lombardo, chairman e ideatore del Wmf - abbiamo deciso di ideare una doppia versione dell'evento, a giugno e a novembre, con il format tradizionale".

Tra i tanti ospiti, italiani e internazionali, domani appuntamento con Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, per affrontare il tema della giustizia alla luce di quanto sta accadendo negli Stati Uniti, intervista, da Hong Kong, con il robot umanoide Sophia, e un incontro Luca Rossettini, ceo D-Orbit che al Wmf parlerà del lancio di SpaceX. Per la musica, spazio a Lo Stato Sociale, tutti gli appuntamenti sono disponibili su Facebook e YouTube. (ANSA).