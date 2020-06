Turismo: vacanze a Bertinoro, tra bici e enogastronomia

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - 'Sicuramente Bertinoro'. Si presenta così il 'Balcone della Romagna' in vista della stagione turistica alle porte con una campagna rivolta in modo specifico al mercato italiano.

"Ci rivolgiamo principalmente a due tipi di pubblico - ha detto l'assessore al Turismo di Bertinoro Mirko Capuano - Da un lato, i turisti di prossimità e chi trascorre la vacanza in Riviera; dall'altro gli appassionati della vacanza attiva, in particolare della bicicletta, e del turismo enogastronomico".

Per l'occasione sono stati ideati dei percorsi ad hoc dedicati alla bicicletta con visita alle rocche della Romagna (tutte costruite sugli speroni rocciosi dello Spungone), le antiche pievi, gli stili architettonici e verso l'Adriatico seguendo le linee rette della Centuriazione romana. E ancora, le proposte del trek, quelle culturali e storiche, e l'enogastronomia con le viste al Monumento al Vignaiuolo, la Strada della Vendemmia, la Campana dell'Albana, la Riserva storica del Sangiovese (un grande archivio del vino dove, a partire dal 2010, vengono conservate le migliori bottiglie della produzione romagnola di Sangiovese). (ANSA).