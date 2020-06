Festa online per gli ottant'anni di Francesco Guccini

Francesco Guccini festeggia on-line i suoi ottant'anni e fra gli invitati c'è anche Luciano Ligabue. Il Comune di Modena e Bper Banca hanno infatti organizzato per domenica (una settimana prima del compleanno, che è il 14 giugno) una diretta sui social durante la quale lo stesso Guccini presenterà l'autobiografia aggiornata. Lo streaming dell'evento sarà trasmesso sui canali social 'Città di Modena' del Comune e 'Bper Forum Monzani'.

Guccini, finalista al Campiello con 'Tralummescuro' sempre on-line presenterà in anteprima il libro 'Non so che viso avesse' pubblicato ed aggiornato da Giunti, con anche le pagine 'Vita e opere di Francesco', scritte dal poeta, critico e docente modenese Alberto Bertoni. Bertoni sarà collegato insieme a Guccini da Pavana (Toscana); parteciperanno alla 'festa on-line', collegati da altre sedi, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il rocker Luciano Ligabue ed Eugenio Tangerini, responsabile relazioni esterne di Bper Banca. Conduce Beppe Cottafavi, editor della prima edizione del libro, che ne parlerà con Antonio Franchini, direttore editoriale di Giunti.