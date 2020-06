Allagamenti e smottamenti nel Bolognese, strade come torrenti

Allagamenti e smottamenti la scorsa notte nel Bolognese, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro: nella zona metropolitana si è abbattuto un violento temporale che ha causato molti danni specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Porretta le strade si sono trasformate in torrenti. A Granaglione è stata evacuata una donna che risiedeva in una casa troppo esposta ai detriti che stavano scendendo giù.

Il momento più critico, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco è stato intorno all'una. Molte aziende della zona - a Porretta come a Gaggio Montano - sono allagate e i vigili del fuoco stanno al momento lavorando con le motopompe per drenare l'acqua dagli edifici. In località Granaglione, dove è stata evacuata una donna dalla sua abitazione, una frana ha bloccato residenti e persone che transitavano in auto sulla Sp 55. I vigili del fuoco hanno ricevuto tantissime chiamate e stanno lavorando senza sosta in supporto alla popolazione. Oltre ai vigili del fuoco sul posto anche i carabinieri. Ci sono stati interventi anche per pali pericolanti, alberi abbattuti come a Monghidoro in via Marino Finzi dove una pianta è caduta sulla strada.