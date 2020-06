Coronavirus: 18 nuovi casi in E-R e sette morti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GIU - Sono 18 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 16 dei quali asintomatici, individuati attraverso lo screening regionale, sulla base di 5.080 tamponi. Sette, invece, secondo i dati della Regione aggiornati alle 12, i nuovi decessi, che portano il totale a 4.154: due a Piacenza e a Reggio Emilia, uno a Parma, Modena e Bologna.

Le nuove guarigioni sono 162, per un totale di 21.018: il 75,4% sul totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia. I pazienti in terapia intensiva sono 49, uno in meno di ieri, diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 320 (-22). (ANSA).