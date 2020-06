Cinema: festival digitale ed evento in sala per Biografilm

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GIU - Sono quasi 5.000 i biglietti 'virtuali' già prenotati per la 16esima edizione di Biografilm Festival, International Celebration of Lives, uno degli appuntamenti più attesi dedicato a film documentari e di finzione che quest'anno, per l'emergenza Covid-19, si svolge in versione digitale.

La kermesse, appuntamento tradizionale di giugno a Bologna, organizzata con il contributo Regione Emilia-Romagna, la collaborazione del Comune e la partnership di Gruppo Unipol, da domani a lunedì 15 si sposterà sulla piattaforma Mymovies: ogni utente, creando un account, può prenotare e vedere un film.

Ad aprire Biografilm Festival, che in cartellone conta 41 film da 25 Paesi del mondo, sarà 'Faith' della regista Valentina Pedicini mentre lunedì prossimo, la giornata conclusiva, durante la quale verranno consegnati i premi del concorso internazionale 2020, come annunciato in videoconferenza dalla direttrice Leena Pasanen, "si svolgerà in presenza, al Pop Up Cinema Medica Palace di Bologna", dove verrà proiettato, in anteprima mondiale, 'Gli anni che cantano' di Filippo Vendemmiati. (ANSA).