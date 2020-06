Soprintendenza da via libera ai lavori al Sant'Agostino Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Via libera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Bologna e delle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al primo stralcio dei lavori all'ex ospedale Sant'Agostino.

L'autorizzazione è stata concessa per l'intervento sulla parte demaniale del comparto situato nel cuore di Modena, attualmente in concessione all'Università, che ospiterà il nuovo allestimento dei Musei Universitari.

La decisione della Soprintendenza è stata comunicata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dal presidente della Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli e dal rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro. I lavori inizieranno nei prossimi mesispiega una nota della Fondazione di Modena, "una volta finalizzati gli ultimi passaggi autorizzativ"i.

L'intervento sul primo stralcio, all'interno del progetto Ago-Modena Fabbriche Culturali, "consente di integrare, in un unico percorso narrativo - conclude la nota - il Teatro Anatomico, i corrispondenti Musei Anatomici e i Musei Scientifici". (ANSA).