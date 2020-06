Fase 2: Bonaccini, continuiamo a essere prudenti

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - "Contando sui consigli di chi ha le competenze si è deciso, insieme, governo e regioni, di provare a riaprire il paese: dobbiamo però ricordare a tutti che bisogna mantenere il distanziamento, l'uso della mascherina e continuare ad avere prudenza, perché la quota di rischio è minore, ma c'è". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, a proposito della riapertura, ospite di 'Centocittà' su Radiouno.

"Stiamo correndo i rischi - ha detto - di una situazione per cui il virus non sarà sconfitto finché non ci sarà il vaccino.

Ma sono rischi molti più bassi rispetto a quando ho messo, per l'Emilia-Romagna, restrizioni più incisive che nel resto d'Italia".

Da Bonaccini segnali di speranza per il turismo: Spero che vada meglio di quello che potevamo temere. In Emilia-Romagna ieri si vedeva tanta più gente in giro, sia al mare, sia in Appennino". (ANSA).