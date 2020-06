Coronavirus: in E-R 14 nuovi casi e 11 morti da ieri

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Sono 14, 13 dei quali asintomatici scovati grazie allo screening, i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna. Pesante, invece, il bilancio dei morti che nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12, sono stati undici, sette a Bologna, due a Piacenza e due a Parma Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.842 casi di positività. Le nuove guarigioni sono 76, per un totale di 20.856: circa il 75% sul totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 2.839 (-73 rispetto a ieri).

Rimangono 50, come ieri, i pazienti in terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid, che sono scesi a 342 (-16). (ANSA).