Ambiente: E-R, 4,5 mln alberi in 5 anni,500.000 nel 2020

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - L''obiettivo finale è quello di piantare 4,5 milioni di alberi nei prossimi 5 anni - uno per ogni emiliano-romagnolo - così da trasformare il territorio regionale in un vero e proprio 'corridoio verde': i primi 500.000 saranno piantati già quest'anno in giardini privati e delle scuole, in aree pubbliche e private. A lanciare l'operazione 'green' è la stessa Regione. Il prossimo 22 giugno - hanno spiegato in videoconferenza il presidente, Stefano Bonaccini e l'assessora regionale all'Ambiente, Irene Priolo - aprirà il bando riservato ai vivai dell'Emilia-Romagna per la distribuzione gratuita, in autunno, degli alberi a cittadini, enti locali, istituti scolastici, associazioni e imprese.

L'intervento complessivo, sui cinque anni - fino al 2024 - è di 14,2 milioni di euro, per quest'anno è prevista una tranche da 1,6 milioni. Il progetto, è stato evidenziato permetterà di tagliare 44 .000 tonnellate di Co2 l'anno, come spegnere 26.000 auto, e di vedere aumentare il verde, nelle città, del 20%, 5 metri quadri per abitante. (ANSA).