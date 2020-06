L'opera per Zaky a Bologna lascia posto a pubblicità

Non è durata nemmeno una settimana l'esposizione del disegno dell'artista Gianluca Costantini dedicato a Patrick Zaky, un maxi disegno affisso su palazzo dei Notai in Piazza Maggiore a Bologna. L'opera è stata sostituita ieri da un cartellone pubblicitario. Al suo posto c'è lo spot di una banca alla quale, riporta il Corriere di Bologna, la società concessionaria dello spazio, invenduto nei mesi di lockdown, è riuscita a venderlo.

La Tmc pubblicità aveva offerto gratuitamente lo spazio alla campagna per chiedere la liberazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da inizio febbraio. Ieri doveva tenersi una udienza per decidere del suo rilascio o del prolungamento della custodia ma i legali egiziani non hanno ricevuto alcuna notifica. Probabilmente, ha spiegato Hoda Nasrallah all'ANSA, dovrebbe esserci una nuova proroga di 15 giorni di custodia.