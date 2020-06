Bologna, flash mob destra con tricolore

Una bandiera tricolore lunga cento metri, srotolata in Piazza Maggiore, e l'Inno di Mameli cantato dagli esponenti di Fratelli d'Italia. Anche a Bologna, davanti a San Petronio, flash mob del centrodestra nel giorno della Festa della Repubblica.

Distanziati e con mascherine, rappresentanti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno sventolato bandiere ed esibito cartelli per chiedere, dopo il lockdown, misure urgenti al Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese. L'evento ha richiamato in piazza decine di persone, non tutte a distanza di sicurezza.