Fumo, campagna Ior con 'Non mi piace'

(ANSA) - FORLÌ, 01 GIU - È stato un alunno dell'Istituto comprensivo 'Zangheri' di Forlì, insieme a due professoresse, a vincere l'edizione 2020 del concorso "Liberi di Scegliere" che ogni anno l'Istituto oncologico romagnolo organizza, in collaborazione con l'azienda Usl, per celebrare la Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio.

Sono stati coinvolti 50 istituti scolastici, circa 8.000 studenti e oltre 500 insegnanti di tutte le strutture della Romagna. Gli studenti sono stati chiamati a realizzare il manifesto che lo Ior ha utilizzato per la Giornata mondiale senza tabacco per convincere le persone a spegnere la sigaretta e che verrà affisso in tutta la Romagna. L'elaborato raffigura l'emoticon più utilizzata sul social network Facebook, il pollice del 'Mi piace', ma ribaltandone il verso: in questo modo il dito, che ricorda peraltro una sigaretta accesa, diventa sinonimo di 'Non mi piace'.