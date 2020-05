Incendio in sterpaglie nel Bolognese, Vvf salvano 3 gattini

Intervento dei vigili del fuoco oggi intorno alle 13.45 in una zona artigianale di Borgo Tossignano, nel Bolognese, per un incendio a delle sterpaglie vicino ad alcuni capannoni. In fumo mille metri quadrati di vegetazione senza alcuna conseguenza per persone. In salvo invece tre gattini che avevano cercato riparo sotto a un secchio. I tre cuccioli, dopo una 'doccia' sono stati affidati alle cure del sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e due squadre e le operazioni di spegnimento sono durate poco meno di due ore.