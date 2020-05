Il 2 giugno riaprono tutte le sedi di Gallerie Estensi

(ANSA) - MODENA, 29 MAG - Riaprirà al pubblico martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, palazzo Ducale di Sassuolo, assieme a tutte le sedi di Gallerie Estensi: Galleria Estense di Modena, Biblioteca Estense Universitaria e Pinacoteca Nazionale di Ferrara. In questi mesi di chiusura, le Gallerie Estensi hanno continuato ad accogliere virtualmente il pubblico con l'hashtag #acasaconglieste, utilizzando una serie di piattaforme online: da YouTube alle visite virtuali su Googlemeet, che hanno visto partecipare circa tremila visitatori prenotati sul sito, alle 'instastories' su Instagram e gli approfondimenti su Facebook.

Dal 2 giugno Palazzo Ducale riaprirà fisicamente ai visitatori tutti i giorni, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà possibile prenotare la visita sul sito https://biglietteria-gallerie-estensi.ticka.it/. Per poter riaprire in sicurezza, il museo ha lanciato la campagna #Sicuriaregoladarte e adottato una serie di misure per diminuire il rischio del contagio. (ANSA).