Fiere: a settembre confermato salone del camper a Parma

Si terrà regolarmente dal 12 al 20 settembre il Salone del Camper 2020 alle Fiere di Parma. I due partner organizzatori, Fiere di Parma e Associazione Produttori Caravan e Camper, hanno stilato infatti il nuovo programma dell'undicesima edizione, dopo l'emergenza covid-19, con il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

"È un segnale importante per il nostro comparto, che dà lavoro a oltre 7000 persone e genera un fatturato di oltre un miliardo di euro",ha sottolineato Simone Niccolai, Presidente dell'Apc, che ha aggiunto come "il camper sia sicuramente il mezzo di trasporto più sicuro, in cui una famiglia rimane 'protetta' come se fosse nella propria casa, non rinunciando allo stesso tempo alle vacanze e agli spostamenti".

"Le grandi dimensioni e le rigorose procedure del nostro quartiere ci consentono di accogliere serenamente e in totale sicurezza gli oltre 100 mila visitatori che da 10 anni si ritrovano a Parma a Settembre per condividere la loro passione per la Libertà», ha invece concluso Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma. (ANSA).