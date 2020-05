In Germania più tutela per l'aceto balsamico di Modena

Rivincita per l'Italia in Germania sul fronte della tutela dell'aceto balsamico di Modena di tutti i prodotti Dop e Igp: questa mattina la Suprema Corte federale tedesca ha definitivamente cancellato la sentenza d'appello con cui la Corte di Karlsruhe nel 2017 aveva negato la tutela del termine "balsamico" in Germania. Lo rende noto il Consorzio. Con la decisione odierna la Suprema Corte tedesca conferma la piena tutelabilità dell'Aceto balsamico di Modena in Germania contro prodotti che lo imitano o lo evocano. La notizia, spiega Mariangela Grosoli, presidente del consorzio, "segna un passaggio storico nella tutela del nostro prodotto a livello comunitario che da oggi sarà ancora più forte e determinata".