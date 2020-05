Mostre: Ericailcane con 'Potente di Fuoco e altri disegni'

(ANSA) - RAVENNA, 27 MAG - Sarà una mostra dell'artista Ericailcane, 'Potente di Fuoco e altri disegni', la prima ad aprire a Ravenna dopo lo stop forzato per il Covid-19.

Visitabile negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste dal 6 giugno al 7 luglio, con le necessarie misure di sicurezza e ad ingresso libero dalle 17 alle 21, è costituita da 88 disegni su carta, raffiguranti animali reali e fantastici: da una parte quelli realizzati nel 1985 dal piccolo Leonardo all'età di 5 anni e conservati dai genitori che, 25 anni più tardi, decidono di 'restituirli' al figlio, diventato l'artista Ericailcane.

Tra i disegni inediti in esposizione anche una serie di recentissime carte di grande formato in bianco e nero, create nei giorni bui del lockdown, che accoglieranno i visitatori all'ingresso del percorso. E' forte il legame di Ericailcane, originario di Belluno, con la città di Ravenna, dove ha realizzato una delle sue più importanti e monumentali opere, in zona Darsena, dipinta sui muri in mattone del vecchio mangimificio ex Mosa. (ANSA).