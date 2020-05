In auto con 21 chili di marijuana a Imola

Ventuno chili di marijuana sono stati scoperti in un'auto dai Carabinieri durante un controllo eseguito ieri sera a Imola, nel Bolognese. Nell'ambito di un servizio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, pianificato dal comando provinciale di Bologna, i militari, in via Ugo La Malfa, hanno ispezionato la vettura, una Fiat Punto, intestata a un 29enne di Faenza. All'interno hanno scoperto 20 sacchi di marijuana e hanno denunciato il proprietario del mezzo, con alle spalle precedenti di polizia, attualmente irreperibile, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Castel Maggiore, sempre in provincia di Bologna, cinque uomini, tra i 33 e i 47 anni, di origine nordafricana sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale. Durante una perquisizione nel loro appartamento, hanno scoperto 6,5 grammi di cocaina e marijuana, telefoni cellulari e un passaporto francese, da un primo controllo, risultato falso.