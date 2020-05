Piacenza, il Klimt ritrovato verso il dissequestro

Il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, ritrovato nel dicembre scorso 23 anni dopo il clamoroso furto, sarà presto dissequestrato dalla Procura della Repubblica e la Galleria Ricci Oddi si prepara a tornarne in possesso. È in predisposizione una speciale teca di vetro blindato per scongiurare un nuovo furto ma anche eventuali vandalismi. Dopo il ritrovamento la Procura ha aperto un'indagine e tre persone risultano indagate, una è la vedova del defunto ex-direttore del museo. Si sta inoltre lavorando all'allestimento di una grande mostra di rientro della "Signora" alla Ricci Oddi che potrebbe avvenire già a settembre.