Coronavirus: in E-R 24 nuovi casi e otto morti da ieri

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Calano ancora, in Emilia-Romagna, i numeri dell'epidemia del Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dalla Regione e aggiornati alle 12, ci sono stati 24 nuovi contagi (a fronte di 3.673 tamponi) e ci sono stati otto morti.

Le nuove guarigioni sono 229, mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.146. In continuo calo anche i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 80 (-2) quelli negli altri reparti Covid 493 (-21).

Gli otto nuovi decessi, uno dei numeri più bassi registrati dall'inizio del contagio sono cinque in provincia di Bologna, uno a Modena, Ferrara e Forlì. (ANSA).