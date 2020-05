Salvato falco pellegrino in un cortile

I Vigili del fuoco, ieri intorno alle 12.15, hanno salvato un falco pellegrino alle prime esperienze di volo. Il rapace, da un nido sopra un palazzo in via Garavaglia in zona Fiera, in periferia a Bologna, è planato in un cortile interno. Prima che potesse raggiungere la strada, i Vigili del fuoco lo hanno preso e messo al sicuro in una gabbia, per poi consegnarlo, in buone condizioni, ai volontari della Lega italiana protezione uccelli (Lipu) di Bologna.