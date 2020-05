Architettura: al via lavori per scuola campus di Cucinella

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Partiranno entro l'estate i lavori per il Nuovo Polo Scolastico Campus KID dell'architetto Mario Cucinella. Presentato alla comunità lo scorso anno , il progetto, che ha vinto il concorso indetto dal Comune di San Lazzaro di Savena, diventa, secondo l'architetto, "l'occasione per dare vita finalmente a un modello di scuola che porta con sé tutte le sperimentazioni più innovative degli spazi educativi".

L'idea è quella di un complesso unitario (scuole, palestra, auditorium) con un'architettura che tiene insieme il nuovo e l'esistente. La grande copertura dell'edificio è pensata come un foglio sospeso e accoglie tutte le funzioni. Luce, colori, spazi dinamici e flessibili, cortili e giardini sono pensati per creare un ambiente di comfort ideale per i ragazzi e i bambini. Con l'obiettivo di trasformare l'intero complesso in uno strumento socio-culturale, dove l'architettura stessa è veicolo di comunicazione e di conoscenza per chi la usa.

"Gli edifici devono dare spazio ad aspetti che prima non c'erano, alle nuove esigenze. Quindi, gli spazi l'educazione e la cultura hanno bisogno di una politica attenta a questi aspetti per un vero rilancio del paese. - dice Cucinella - Per troppo tempo abbiamo fatto coincidere il luogo educativo con una norma, ma la norma non produce qualità e tanto meno bellezza.

Gli edifici sono sempre una forma di educazione, la scuola a maggior ragione".

La sindaca Isabella Conti annuncia per la sera di martedì 26 maggio una diretta facebook con l'architetto: "L'emergenza epidemiologica Covid-19 ha messo la scuola e le istituzioni davanti ad una sfida ripensare gli spazi dell'educazione e della formazione. Con il progetto di Campus Kid il nostro Comune ha già intrapreso questo percorso, che guarda agli edifici scolastici non più come semplici contenitori, ma come veri e propri spazi educanti, parte integrante del percorso formativo ed educativo". (ANSA).