Le frecce tricolori sorvolano Bologna venerdì 29/5 alle 15

Nel loro 'giro d'Italia', per abbracciare le principali città italiane, le frecce tricolore, la pattuglia acrobatica dell'areonautica, sorvolerà Bologna venerdì pomeriggio. Il passaggio degli aerei è previsto intorno alle 15, in arrivo dalle Marche e in direzione Venezia. L'aeronautica tiene a sottolineare che non si tratterà di esibizioni acrobatiche, ma di semplici sorvoli con rilascio del Tricolore. Da qui l'appello a godersi lo spettacolo evitando assembramenti e rispettando le regole, e a farlo dalle finestre e dai balconi esponendo e sventolando la bandiera tricolore.