Serpente in un parco a Bologna, recuperato dai Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - Un serpente, noto come 'carbonaro' o 'biacco', è stato recuperato questa mattina dai vigili del Fuoco tra all'interno del Giardino di Villa Cassarini, a pochi passi da Porta Saragozza. Alcune persone a piedi hanno notato il rettile, con una livrea scura, che si muoveva libero nel verde e, spaventate, hanno chiamato polizia e vigili del fuoco. La squadra ha recuperato il serpente, risultato essere non velenoso, e lo ha subito messo al sicuro in un contenitore posizionato nel mezzo dei Vigili del fuoco. (ANSA).