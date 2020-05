Fase2: da Cciaa "Pilover" impegno 120min

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - Le Camere di commercio del sistema "Pilover", Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno finora impegnato circa 120 milioni di euro per iniziative di sostegno a favore delle imprese. Ne hanno parlato oggi i presidenti delle Cciaa dell'area, ricordando che il sistema si è mosso non soltanto con risorse finanziarie ma attraverso servizi di altra natura, quali le attestazioni delle "cause di forza maggiore" come giustificazione di mancati adempimenti nei rapporti commerciali. Le Cciaa hanno anche supportato Regioni e Prefetture per l'individuazione dei codici Ateco in base ai quali sono state rilasciate, all'inizio del lockdown, le autorizzazioni in deroga allo svolgimento delle attività produttive. Il progetto "Pilover" è nato all'inizio 2019 come un patto operativo tra le Unioni regionali delle Camere di Commercio delle quattro regioni per consolidato la collaborazione tra gli enti nelle politiche e nei servizi di sistema tra le Cciaa associate nelle singole regioni e a livello interregionale.