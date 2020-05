Molti balneari di Rimini non sono pronti a riaprire

Stabilimenti balneari romagnoli pronti a riaprire sabato? "No", risponde secco Oriano Vannucci dal suo bagno di Rimini, il 40, mentre con i colleghi sistema i campi da gioco. "Non sappiamo ancora come ci dobbiamo comportare con gli igienizzanti. Stamattina abbiamo fatto la sanificazione delle nostre nove spiagge", dice all'ANSA. Vannucci rappresenta gli stabilimenti della zona di Marina Centro dal 38 al 46.

Chi verrà sabato in spiaggia, prosegue il balneare, "troverà la spiaggia, ma noi non daremo il servizio. Se non ci dicono prima come mettere in sicurezza la clientela e il bagno, non possiamo permetterci di aprire". Gli fa eco Francesco dal bagno 41. "Abbiamo letto che possiamo aprire sabato. Di definito ancora non sappiamo nulla", spiega mentre spazza le passerelle. Si sa come organizzare gli steward da spiaggia? "Assolutamente no", risponde. Tutte le aree da gioco per bambini sono chiuse e transennate. Alcune famiglie giocane sull'arenile coi loro piccoli.

Sabato non riapre nemmeno il bagno 53 di Massimo. "Devo sanificare cabine e bagni - spiega - Devono ancora arrivarmi i prodotti. Quando apro voglio essere sicuro al cento per cento che tutto sia in ordine". E quando potrebbe essere pronto? "Penso a metà della prossima settimana". Il suo collega vicino Peppo, dal bagno 52 racconta che fa questo mestiere da 68 anni: "Mai vista una stagione così", dice, e non si lascia scoraggiare: "Il mondo non finisce qui. Bisogna proseguire e combattere".