Arte più accessibile a Parma, due musei su podio nazionale

(ANSA) - PARMA, 21 MAG - L'arte è più accessibile a Parma grazie al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico e al Museo Diocesano che con un progetto congiunto si sono aggiudicati il secondo posto, tra i migliori cinque, nel bando promosso dal Comune di Parma nell'ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, in partnership con l'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturalistici dell'Emilia-Romagna 'Cultura per tutti, cultura di tutti'.

I candidati dovevano proporre idee, prodotti, eventi e servizi pensati in ottica digitale e multiculturale, capaci di aprire le porte dei musei regionali a particolari categorie di pubblico come giovani, famiglie, anziani, persone con disabilità fisica o cognitiva, stranieri e residenti. Sono state 43 le iniziative presentate a livello nazionale.

Il progetto 'Insieme al Museo' è rivolto a una fruizione da parte di persone con deficit cognitivi e ai loro caregiver: familiari, assistenti domiciliari, operatori. Al Museo Diocesano e al Museo d'Arte Cinese visitatori 'speciali' e caregiver verranno accolti e guidati da operatori culturali formati per far apprezzare la visita al museo restituendo loro la capacità di esprimersi ed interagire sfruttando altri canali comunicativi grazie all'esperienza multisensoriale. Il percorso si articolerà come una visita guidata negli spazi espositivi: al termine verrà fornito ai partecipanti un piccolo album fotografico delle opere viste o dei luoghi visitati e sarà proposta una sosta-caffè.

(ANSA).