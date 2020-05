Ucciso dalla propria auto a Modena

E' morto rimanendo schiacciato tra la portiera della propria auto e il guardrail. E' questa la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto intorno alle 10.30 a Modena, nella frazione Marzaglia, all'angolo tra via Emilia Ovest e via Rametto. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per estrarre il cadavere. Sembra che la vittima, un uomo di 73 anni, sia scesa dell'auto, una Jaguar, ma poi, quando ha visto che si muoveva, potrebbe aver tentato di risalire per tirare il freno a mano, ma è stato travolto. Sono in corso accertamenti per approfondire la dinamica.