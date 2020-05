Fase 2: riaprono i luoghi d'arte nei Castelli del Ducato

Riaprono dopo oltre 75 giorni di lockdown molti manieri e rocche del circuito Castelli del Ducato tra Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Riaprono step by step per dare un messaggio di speranza all'Italia proponendo visite guidate che diventano esperienze in luoghi di grande bellezza, fortezze e dimore storiche immerse nella natura o in suggestivi caratteristici borghi storici.

Già dal fine settimana del 23 e 24 maggio saranno aperti il Labirinto della Masone di Franco Maria Rocci a Fontanellato, nel cuore della Food Valley, il Castello Malaspina di Bobbio in Val Trebbia, nel borgo eletto nel 2019 'Borgo dei borghi' d'Italia, Rocca d'Olgisio in Val Tidone, la Fortezza di Bardi tra Val Ceno e Val Noveglia, il Castello di Rivalta in Val Trebbia.

"Ricominciamo insieme con rispetto delle persone, delle regole e dei luoghi, responsabilità per le azioni e un nuovo ritmo slow!", sottolineano i promotori. Per orari, modalità di accesso, prenotazione e aggiornamenti, info sul sito www.castellidelducato.it. (ANSA).