Sisma: Bonaccini, ricostruzione Emilia finita per decennale

"Ho detto ai sindaci colpiti dal terremoto del 2012, quelli più vicini all'epicentro, che abbiamo riunito questa mattina, una trentina, rispetto ai 59 iniziali, perchè per gli altri la ricostruzione è già completata, che quando tra 2 anni sarà il decennale, mi aspetto di aver pressoché completato" tutti i lavori. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di una videoconferenza per fare il bilancio della ricostruzione a otto anni dal terremoto che, il 20 e 29 maggio 2012, ha colpito l'Emilia investendo in particolare le province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna.

Quello tra Bonaccini e i sindaci del sisma, è stato "un incontro per la prima volta dal vivo da quando c'è stata l'emergenza Covid - ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Davide Baruffi - che abbiamo fatto in una sala che può contenere oltre 100 persone.

E' un bel segnale".

Oggi, ha aggiunto, "il 95% per cento delle famiglie vive nelle loro case e senza Covid avremmo avuto più posti di lavoro che prima del sisma. Già oggi siamo molto molto avanti nei lavori, come disse Mattarella quando sarà terminata questa ricostruzione verrà annoverata tra quelle esemplari. Proviamo quindi a mettere l'asticella del decennale come conclusione, se non di tutto di sicuro del 99 virgola qualcosa dei lavori".