Ricercato da oltre un anno, arrestato a Reggio Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Da oltre un anno era ricercato, in tutta Italia, perchè colpito da un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napoli dovendo scontare un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di ricettazione. Protagonista della vicenda un cittadino romeno 55enne, senza fissa dimora, rintracciato e arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Reggio Emilia nella stazione ferroviaria dell'alta velocità Medio Padana.

L'uomo è stata fermato nel corso di un controllo nello scalo reggiano: immesso il suo nominativo nella banca dati, è risultato essere ricercato dall'aprile del 2019 dovendo scontare sedici mesi reclusione in seguito a una condanna per il reato di ricettazione commesso ad Afragola, in provincia di Napoli.

Il 55enne, che si era reso irreperibile, è stato condotto dai militari nel carcere di Reggio Emilia per l'espiazione della pena. (ANSA).