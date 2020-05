Fiamme in azienda agricola, bruciano 1500 balle fieno

Nuovo incendio in un'azienda agricola nel Bolognese. Dopo il rogo scoppiato domenica a Bentivoglio, ieri sera le fiamme sono divampate, per cause da accertare, in un podere in località Le Budrie di San Giovanni in Persiceto.

A bruciare, circa 1.500 balle di fieno che erano sistemate in un fienile attiguo alle stalle. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno subito spostato gli animali, mettendoli in sicurezza lontano dal fumo e dalle fiamme. Poi hanno circoscritto il rogo che ha avvolto l'intera struttura. I pompieri hanno lavorato tutta la notte, con l'ausilio di autobotti e di autoscala, e l'intervento è proseguito in mattinata. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i Carabinieri. (ANSA).