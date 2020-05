Parma conferma decisione,da domani squadra in ritiro

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Aveva annunciato da domani l'inizio del ritiro e, in attesa che si definiscano i protocolli di sicurezza per gli allenamenti di squadra (il Comitato tecnico-scientifico del governo non ha ancora validato il documento del ministero dello Sport), il Parma conferma la decisione presa. "Andiamo in ritiro" spiega il ds del club, Daniele Faggiano. La squadra quindi al termine del lavoro resterà presso il centro sportivo di Collecchio nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei protocolli vigenti a tutela della salute dei tesserati.

Tutti i membri della rosa, dello staff tecnico e i componenti del cosiddetto "gruppo squadra" - per un totale di circa una sessantina di persone - sono già stati sottoposti a tamponi e test sierologici. I due calciatori risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo (effettuati nell'arco di 24 ore) sono stati isolati e vengono costantemente monitorati. (ANSA).