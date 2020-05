E-R, ecco linee guida anti Covid per gli hotel

Ruotano intorno a quattro punti - l'informazione capillare, la responsabilizzazione degli ospiti e del personale, il distanziamento interpersonale e la pulizia rigorosa di tutti gli spazi - le linee guida per le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna pronta a ripartite ad accogliere turisti da lunedì 18 maggio dopo il lockdown causato dall'emergenza coronavirus. Le indicazioni sono state condivise in un incontro tra la stessa Regione, le associazioni di categoria, i sindacati e i rappresentanti degli enti locali.

Nel dettaglio si tratta di due documenti - uno per alberghi e residenze turistico-alberghiere, l'altro per campeggi, villaggi turistici e marina resort - con tutte le indicazioni utili per assicurare agli ospiti e al personale che lavora nel settore, un soggiorno sereno e senza rischi. Tra le diverse indicazioni spiccano il divieto di happy hours, degustazioni e buffet, per evitare assembramenti, intrattenimenti danzanti e eventi musicali, eccetto che per l'ascolto, e il distanziamento personale anche sugli ascensori.