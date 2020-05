F1: Leclerc a Vettel "qualche tensione,ma onore team con te"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "E' stato un grande onore per me essere il tuo compagno di squadra. Abbiamo avuto dei momenti di tensione, ma non ho mai imparato tanto quanto da te". Charles Leclerc affida a un post su Instagram il saluto a Sebastian Vettel che a fine anno lascerà la Ferrari. "Ci sono stati momenti molto belli - ha proseguito il giovane pilota del team di Maranello - e altri che non sono andati come volevamo, ma c'è sempre stato rispetto, anche se forse dall'esterno non si è percepito così. Non ho mai imparato tanto quanto con te come mio compagno di squadra. Grazie di tutto Seb". (ANSA).