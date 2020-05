Covid, in E-R 53 nuovi casi e 18 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Salgono a 26.929 - complessivamente - i casi di positività al coronavirus, in Emilia-Romagna: rispetto a ieri l'incremento è di 53 unità, uno fra gli aumenti giornalieri più bassi registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 239.178 (+4.559) e le nuove guarigioni 274 (16.243 in totale), mentre i casi attivi sono calati di 239 unità passando dai 7.040 a 6.801, per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 9.442 unità.

Le persone in isolamento a casa - spiega la Regione Emilia-Romagna - sono complessivamente 4.694 (-37 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva sono 136 (-5), mentre le persone complessivamente guarite salgono a quota 16.243 (+274).

Tra ieri e oggi si registrano 18 nuovi decessi: 13 uomini e 5 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna le vittime sono arrivate a 3.885.