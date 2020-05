Incendio in bosco nel Bolognese, danneggiata anche una casa

E' stato necessario anche l'intervento dell'elicottero 'Drago', del reparto volo dei Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna, per domare un incendio scoppiato in mattinata nei boschi vicino a Borgo Tossignano, Comune del circondario imolese in provincia di Bologna.

Le fiamme hanno danneggiato anche un'abitazione dove abitava una coppia di coniugi. A quanto si apprende non risulterebbero persone ferite. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. La chiamata di soccorso alla centrale operativa del 115 è arrivata qualche minuto prima delle 13, sul posto sono intervenute anche squadre di terra dal comando provinciale di Bologna. Dall'elicottero sono stati eseguiti numerosi lanci di acqua per contenere il fronte di fuoco che ha lambito il centro abitato. L'intervento per spegnere le fiamme è durato alcune ore.