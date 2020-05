Monkeydu si riconverte, produrrà dispositivi protezione Covid

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 MAG - Barriere in plexiglass per scrivanie e reception, colonnine porta gel, mascherine, guanti e visiere. L'azienda reggiana Monkeydu, che da vent'anni opera negli allestimenti fieristici e nell'arredo per negozi, ha riconvertito temporaneamente la propria produzione. Durante questo periodo di stop del proprio business a causa dell'epidemia di Coronavirus, progetterà soluzioni e dispositivi per la messa in sicurezza delle attività commerciali che stanno affrontando la riapertura dopo il lockdown. Il progetto si chiama 'Monkeycare' e avrà anche uno scopo benefico: parte del fatturato sarà infatti devoluto alla fondazione Grade Onlus per l'acquisto di attrezzature per il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

"Confrontandoci con i nostri principali clienti - spiega Lisa Torreggiani, socia fondatrice e presidente di Monkeydu - abbiamo capito che avevano bisogno del nostro contributo per mettere in sicurezza i loro collaboratori, per continuare a lavorare o per programmare la riapertura. Così ci siamo messi subito al lavoro, cogliendo anche un'opportunità di mercato in un momento in cui la nostra attività aveva subito un arresto". (ANSA).