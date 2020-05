Modenese tornato da Wuhan, 'Bloccato tre volte'

Bloccato a fine gennaio a Wuhan, nella città cinese epicentro della pandemia del Sars-Cov2, insieme ad altri colleghi, poi in quarantena alla Cecchignola di Roma una volta rientrato in Italia e infine - tornato a casa - bloccato dal 'lockdown' italiano a Montale, nel Modenese. È la storia del tecnico del settore ceramico di Modena Michel Talignani, 45 anni.

"Speravo di essere riuscito a scappare da questo virus e invece non c'è stato verso, mi ha inseguito fino in Italia", dice. Talignani è stato tra i primi a raccontare all'Italia via Skype quello che stava accadendo in Cina: "A Wuhan - ricorda - si parlava soltanto di contagiati e di morti, i guariti non esistevano, il virus non guardava in faccia a nessuno, chiunque prendesse moriva; giovani, vecchi, non c'erano età o condizioni salute". E sul lockdown in Italia il tecnico sottolinea: "È solo un parere personale perché non sono un esperto, ma credo che se avessimo fatto un lockdown un po' più rigido da subito l'avremmo smaltita più in fretta". (ANSA).