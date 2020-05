Medici organizzano festa compleanno e anniversario a 98enne

Quando i medici hanno saputo che era il giorno del suo 98/o compleanno e contemporaneamente del 70/o anniversario di matrimonio (le cosiddette 'nozze di ferro'), hanno deciso di fargli una sorpresa direttamente in corsia. È successo all'ospedale San Sebastiano di Correggio, nel reggiano, dove ieri il personale sanitario del reparto di Medicina ha portato una torta sul letto di un paziente, Mirio Corgini, per festeggiare i suoi invidiabili traguardi. L'uomo residente a Fabbrico, nella Bassa Reggiana, luogo in cui ha lavorato per 42 anni alla Landini, storica azienda di trattori agricoli, è ricoverato dal primo maggio scorso per problemi non correlati al Coronavirus.

Gli infermieri infine hanno fatto una videochiamata in diretta con la sua famiglia nel momento in cui ha spento Mirio ha spento le candeline. Potendo condividere così la gioia coi figli, ma soprattutto con la sua dolce metà, Sofia, 93enne casalinga reggiana, che lo aspetta con ansia a casa. Un momento di felicità che spezza anche la tristezza in questi tempi di emergenza sanitaria.

"Ci siamo commossi - racconta il figlio Genesio all'ANSA - Il personale dell'ospedale è stato straordinario ad avere quest'idea e li ringraziamo tantissimo. Avevamo chiesto nei giorni scorsi, vista la speciale ricorrenza, di poter fare un'eccezione affinché mia madre potesse vederlo. A causa delle restrizioni dell'epidemia, non era possibile dal vivo. Ma abbracciarlo virtualmente è stato bellissimo. Quando tornerà a casa festeggeremo ancora".